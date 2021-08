Dehoga unzufrieden

Aus für Luca-App? Baden-Württemberg erwägt Änderungen bei Corona-Kontaktverfolgung

In Baden-Württemberg sollen künftig angesichts der steigenden Zahl von Geimpften nicht alle Kontakte von Infizierten nachverfolgt werden. Komplett will das Land aber nicht auf die Datenerhebung verzichten. Was bedeutet das für Gastronomen und Gesundheitsämter?