Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz über eine vorausschauende Politik, Präsenzunterricht – und Investitionen in die Long-Covid-Forschung.

Mit dem Rennrad hat sich Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz, 41, im Sommerurlaub auf das Stilfser Joch hochgekämpft, den mit 2.757 Metern höchsten Gebirgspass Italiens.

Nun sitzt er in seinem Büro im Haus der Abgeordneten in Stuttgart. Vor ihm liegen Unterlagen, an der Wand hängt ein Foto: Schwarz neben dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Das Gespräch dreht sich um die Bundestagswahl, Corona - und die Nachfolgefrage.