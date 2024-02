Angeblicher Flugzeugabsturz löst Großeinsatz im Kreis Tuttlingen aus

Ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte, ist am Sonntag im Kreis Tuttlingen wegen eines vermeintlichen Flugzeugabsturzes ausgelöst worden.

Ein Notruf wegen des vermeintlichen Absturzes eines Segelflugzeuges im Kreis Tuttlingen hat zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Der Anrufer glaubte am Sonntag einen ins Trudeln geratenen Segelflieger über dem Flugplatz Klippeneck in Denkingen zu sehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch soll sich ein Teil von dem Flieger gelöst haben, hieß es.

Polizei gab Entwarnung

Nach dem Anrücken der Einsatzkräfte konnte glücklicherweise jedoch Entwarnung gegeben werden. Vermutlich handelte es sich bei dem gelösten Teil laut Polizei um die herabfallende Schleppleine des Segelfliegers.