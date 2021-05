Ansammlung von 150 Menschen im Rhein-Neckar-Kreis aufgelöst

Die Polizei hat am Sonntag eine Versammlung von 150 Menschen aufgelöst. In den sozialen Medien riefen Personen zuvor zu einem bundesweiten „gemeinsamen Frühstück“ auf.

Nach Verstößen gegen die Corona-Regeln hat die Polizei am Sonntag eine Ansammlung in Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis mit rund 150 Menschen aufgelöst. Die Personen hielten keine Mindestabstände ein und musizierten gemeinsam, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war in den sozialen Medien zuvor bundesweit zu einem „gemeinsamen Frühstück“ aufgerufen worden.

Daraufhin löste die Polizei schließlich die Ansammlung auf und forderte die Menschen zu gehen. Die meisten Teilnehmer kamen dem nach.

Gegen 27 Menschen, die sich zunächst uneinsichtig zeigten, sprach die Polizei Platzverweise aus. 10 Verstöße gegen die Corona-Verordnung und andere Vorschriften wurden zur Anzeige gebracht. Ein Teilnehmer muss sich verantworten, da er die Einsatzkräfte beleidigte.