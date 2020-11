Kirche während der Corona-Pandemie

Appell der Bischöfe: Corona-Regeln sehr ernst nehmen

Bischöfe in Baden-Württemberg appellieren an die Bevölkerung, die Corona Regelungen ernst zu nehmen. Trotzdem sollen die Bürger ihr Umfeld nicht aus den Augen verlieren - Nächstenliebe ist in Corona-Zeiten besonders wichtig.