Wetterumschwung

Aprilanfang mit Schnee in Baden-Württemberg

Ein paar Tage war es fast sommerlich, jetzt kommt mit dem April der Schnee nach Baden-Württemberg. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb hat es am Freitagmorgen schon geschneit, in den tieferen Lagen könnte er am Wochenende kommen.