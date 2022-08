Schwarzwaldbahn fährt wieder durchgehend von Offenburg nach Konstanz

Die Schwarzwaldbahn fährt ab kommenden Samstag wieder durchgehend von Offenburg nach Konstanz. Das teilte die Deutsche Bahn (DB) am Donnerstag mit. Die Züge verkehren dann auch wieder auf dem Abschnitt zwischen Hausach und St. Georgen. Ein Umstieg ist dort für die Fahrgäste nicht mehr nötig.

DB Regio stellt zunächst einen Zweistundentakt zur Verfügung, heißt es in dem Schreiben weiter. Pünktlich zum Schulstart am 12. September könnten die Reisenden wieder den gewohnten Stundentakt nutzen. Die Deutsche Bahn hatte bei turnusmäßigen Untersuchungen der auf der Schwarzwaldbahn eingesetzten Doppelstockfahrzeuge eine erhöhte Abnutzung an den Rädern festgestellt und die Fahrten auf dem Abschnitt zwischen Hausach und St. Georgen ausgesetzt.

Zuletzt waren mehrere Schleifmaschinen im Einsatz, die das Gleis von Hornberg nach St. Georgen nochmals intensiver geschliffen haben. Im Anschluss gab es mehrere Testfahrten. Letzte Überprüfungen finden derzeit noch statt, so die DB abschließend.