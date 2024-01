Anzahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg steigt

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Dezember gestiegen. Landesweit erhöhte sich die Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent auf 4,0 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.

251.435 Menschen waren im Dezember arbeitslos gemeldet. Das waren 2297 mehr als noch im November.

Höhere Quote als im Vorjahr

Im Vergleich zum Dezember 2022 stieg die Zahl der Arbeit um 10,5 Prozent. Damals wurden 227.463 Arbeitslose erfasst. Die Quote hatte bei 3,6 Prozent gelegen.

Der Stichtag für die aktuellen Zahlen war nach Angaben der Arbeitsagentur der 13. Dezember.