Arbeitszeiterfassung: Lehrkräfte planen Klage gegen das Land

Der Philologenverband will das Land Baden-Württemberg auf eine Erfassung der Arbeitszeit von Lehrkräften verklagen. „Wir sind momentan in konkreten Vorbereitungen eines Klageverfahrens“, sagte der Vorsitzende des Gymnasiallehrerverbandes, Ralf Scholl, am Donnerstag in Stuttgart. Er hoffe, dass die Klage in drei bis vier Monaten eingereicht werden könne.

„Wir wollen, dass die Arbeitszeit der Lehrkräfte endlich mal zuverlässig erfasst wird“, sagte Scholl. Das Kultusministerium mauere in dieser Frage komplett. „Wir wissen, dass Lehrkräfte im Schnitt deutlich mehr arbeiten als die 1804 Stunden Beamtenarbeitszeit im Jahr“, argumentierte Scholl.

Scholl verweist auf Urteil des Bundesarbeitsgerichts

Bei Teilzeitkräften sei die Lage wegen verpflichtender Zusatztermine wie Konferenzen noch ungünstiger. Zudem müsse geklärt werden, was genau zur Arbeitszeit eines Lehrers oder einer Lehrerin gehöre. „Natürlich alles, was im Kontakt mit Schülern geschieht. Aber wie viel an Vorbereitung oder an Klausurenkorrektur gehört mit rein?“, fragte Scholl.

Der Verbandschef nannte als Begründung der Klage auch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Das hatte im September entschieden, dass die Erfassung von Arbeitszeit in Deutschland verpflichtend sei. Deshalb hatte das Bundesarbeitsministerium im April einen Gesetzentwurf vorgelegt, demzufolge die Arbeitszeit künftig elektronisch erfasst werden soll.