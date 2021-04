Das Land Baden-Württemberg reagiert auf den Bericht über Missstände am Zentralen Impfzentrum in Rheinstetten und verspricht Abschlagszahlungen für die nicht gezahlten Impfhelfer-Löhne im Januar und Februar.

In der Kontroverse um nicht gezahlte Löhne am Zentralen Impfzentrum in Rheinstetten gibt es eine gute Nachricht für die betroffenen medizinischen Fachangestellten (MFA): Zwei Tage nach dem Bericht in den BNN von den Missständen hat das Sozialministerium von Baden-Württemberg den Helfern eine Lösung versprochen.

„Wir werden schnellstmöglich Abschlagszahlungen veranlassen und dafür sorgen, dass alle bis spätestens Ende Mai ihr Geld erhalten werden“, teilte ein Sprecher unserer Zeitung mit.

Es geht um Summen von teilweise bis 6.000 Euro für die Einsätze der MFA an Impfzentren im Januar und Februar: Zwei Arzthelferinnen haben in den BNN die Stadt Karlsruhe und die Landesregierung dafür kritisiert, dass sie bis heute keinen einzigen Euro erhalten hätten und ständig vertröstet würden. Daraufhin räumte das Sozialministerium ein, dass neben Karlsruhe noch in drei weiteren Stadt- und Landkreisen die Helfer seit Monaten auf ihr Geld warten würden.