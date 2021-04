Ärger um unbezahlte Arbeit am Impfzentrum Rheinstetten: BNN-Bericht schlägt Wellen

Der BNN-Bericht über die teils unbezahlte Arbeit am Impfzentrum in Rheinstetten schlägt hohe Wellen. Der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Christian Jung fordert Hilfe für die Betroffenen. Das Ressorts des Ministers Manne Lucha sucht nach einer Lösung.

In dem Konflikt um ausstehende Löhne für medizinische Fachangestellte (MFA) an den Impfzentren im Südwesten wächst jetzt der Druck auf den Verantwortlichen.

Nach einem entsprechenden Bericht in den BNN gibt es Forderungen in der Politik nach einer unbürokratischen Überbrückungslösung für die Betroffenen, die seit Monaten auf ihre Zahlungen warten. Zugleich hat das Land Baden-Württemberg versprochen, das Problem schnell zu lösen.

Am Samstag hat unsere Zeitung berichtet, dass zahlreiche MFA am Zentralen Impfzentrum in Rheinstetten, die sich für die Impfoffensive des Landes freiwillig gemeldet haben, noch immer kein Geld für ihre Einsätze im Januar und Februar erhalten haben. Die Arzthelferinnen beklagten in Gesprächen mit den BNN nicht nur finanzielle Engpässe wegen der ausstehenden Löhne, sie erhoben auch schwere Vorwürfe gegen das Impfzentrum und die Landesregierung wegen „katastrophaler“ Kommunikation.