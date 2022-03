Arzneimittel in Flammen - Rauchentwicklung in Seelbach

Ursächlich für die Rauchentwicklung in einer Lagerhalle in Seelbach war wohl eine alte Arzneimittelflasche. Wie genau diese jedoch entzündete, ist noch unklar.

Eine alte Arzneimittelflasche soll am Dienstagabend, 29. März, für einen Einsatz für Feuerwehr und Polizei gesorgt haben. Laut Polizei, meldete ein Anrufer gegen 18.40 Uhr einen Brand in einem Anwesen in der Marktstraße. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte konnte lediglich eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude festgestellt werden, welches nur noch als Lagerraum genutzt wird. Es befanden sich keine Menschen in dem Gebäude. Bei der Erkundung durch die Feuerwehr konnte die Ursache für die Rauchentwicklung schnell ausgemacht werden.

Ursächlich war wohl eine in Brand geratene, alte Arzneimittelflasche mit einem entzündlichen Flüssigkeitsgemisch. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung wurde glücklicherweise nur der unmittelbare Bereich um die Flasche leicht beschädigt. Hierbei brannte sich das Behältnis in den Holzboden ein. Insgesamt entstand ein geringer Sachschaden von rund 100 Euro. Wie die Substanz in Brand geraten ist, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.