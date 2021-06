Kampf gegen Corona

Ärzte berichten von Impfmüdigkeit in der Region: „Den Stoff von Astrazeneca will leider keiner mehr haben“

Die Corona-Impfmüdigkeit in der Region scheint zuzunehmen. Ärzte berichten von mangelndem Interesse an Impfterminen und einem gesteigerten Aufwand, um die Unentschlossenen zu erreichen. Die Landesregierung will mehr Überzeugungsarbeit investieren.