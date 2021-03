Die Arbeit mit Asbest hat Hans Jürgen Sattler das Leben gekostet – dabei lag diese Arbeit mehr als 50 Jahre zurück. Während seiner Ausbildung in den 1960er-Jahren atmete der Mechaniker die Fasern ein. 2020 starb er an einem Tumor, den sie auslösten.

„Vielleicht drei Jahre”, schätzte Hans Jürgen Sattler. So lange spielte Asbest im Arbeitsleben des gelernten Mechanikers eine Rolle. „Und das ist ewig her.” In den 1960ern baute er während seiner Ausbildung am Institut für Wasserbau an der Universität Karlsruhe den Zulauf für die Experimente aus Eternit-Platten. Er bohrte, sägte, schraubte – alles ohne Maske oder andere Schutzmaßnahmen.

Lange war das in Vergessenheit geraten. Im September 2019 holte ihn die Vergangenheit ein. Die Ärzte diagnostizierten ein Mesotheliom, einen Tumor am Brustfell. Davon betroffen sind vor allem Menschen, die mit Asbest zu tun hatten. Für Sattler folgten eine Operation, Chemo- und Immuntherapie.

Wenige Tage nach dem Gespräch mit den BNN verlor er seinen Kampf gegen die Krankheit.