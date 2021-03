Astrazeneca-Impfstopp sorgt für viel Ärger in der Region

Die Entscheidung in Berlin, deutschlandweit die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca auszusetzen, lässt viele Menschen verzweifeln, die den Impfschutz brauchen. Sie bangen nun, ob ihre gebuchten Erst- oder Zweitimpftermine stattfinden können.

„Ich bin sprachlos“. Anja Stürmer ringt um Worte. „Wir haben so darauf gehofft, das ist eine Katastrophe.“ Die medizinische Fachangestellte aus Karlsdorf-Neuthard hat am Mittwoch ihren Impftermin in Heidesheim.

Ihr Mann wäre an diesem Dienstag in Sulzfeld dran gewesen. Beide wollen sich unbedingt mit dem Vakzin von Astrazeneca impfen lassen. Nun ist Stürmer ratlos und wütend.

