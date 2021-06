Auf Wahlkampftour mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil

Ein bisschen Grünzeug, mehr braucht Lars Klingbeil nicht, um Linda zu überzeugen. Die Giraffendame streckt einfach ihren langen Hals bis hinauf zur Ladefläche des Unimog-Geländelasters, auf dem der SPD-Generalsekretär steht. Zutraulich frisst Linda Klingbeil aus der Hand. Der 43-Jährige ist auf Wahlkampftour in seiner Heimat, dem Heidekreis in Niedersachsen, und macht Station im Safaripark in Hodenhagen, wo die Besucher nach der Corona-Zwangspause wieder mit dem eigenen Auto exotische Tiere beobachten können.

Fabrizio Sepe, der temperamentvolle Parkchef, berichtet vom Überlebenskampf der Tourismusbranche in der Pandemie. Oft habe er Klingbeil angerufen, wenn er sich in den vergangenen Monaten über die Politik aufgeregt habe. Der SPD-Mann habe zwar nicht immer helfen können, aber stets ein offenes Ohr gehabt.

Lob, das Klingbeil, der hier im Wahlkreis Rotenburg I – Heidekreis vor vier Jahren das Bundestags-Direktmandat holte, gerne hört. Doch Klingbeil kämpft nicht nur um seine eigene Wiederwahl, sondern um die Zukunft der ganzen Sozialdemokratie.