Zu einem Auffahrunfall bei dem ein 24 Jahre alter Golf-Fahrer leicht verletzte wurde, ist es am Montagmorgen auf der Autobahn 5, Höhe der Ausfahrt Karlsruhe-Mitte gekommen.

Gegen 6.45 Uhr fuhr die 48 Jahre alte Unfallverursacherin mit ihrem VW-Transporter vom Autobahndreieck kommend in Richtung Ausfahrt Karlsruhe-Mitte, um dort die Autobahn zu verlassen. Aufgrund erhöhtem Verkehrsaufkommen sah sie den vor ihm abbremsenden Skoda zu spät und fuhr auf diesen leicht auf. Hierdurch rollt der Skoda leicht nach vorne, teilt die Polizei Karlsruhe mit. Der hinter der 48-Jährigen fahrende Golf-Fahrer erkannte den Auffahrunfall ebenfalls zu spät und fuhr in der Folge auf den Transporter der 48-Jährigen auf wodurch der Transporter erneut auf den Skoda aufgeschoben wurde.

Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 24-Jährige vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 6 000 Euro geschätzt.