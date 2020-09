Den Fahrern des Unfalls, in den auch Ministerpräsident Kretschmann verwickelt war, droht ein Bußgeld. Sie waren laut Polizei zu schnell. Eine Augenzeugin berichtet den BNN, die Autos seien vor dem Unfall an ihr vorbei gerast.

Die Vertriebsmitarbeiterin wollte nach dem Geschäftstermin in Sachsen-Anhalt am Montagabend schnell zurück nach Karlsruhe. Aber es war schon dunkel und der Regen auf der A81 wurde bei Widdern (Heilbronn) wurde so stark, dass die Fahrerin auf die Mittelspur wechselte und ihre Geschwindigkeit auf 120 Stundenkilometer reduzierte. „Schneller konnte man eigentlich nicht fahren”, sagt die Frau (Name der Redaktion bekannt).

Ich dachte, die leisten sich ein Rennen. Augenzeugin