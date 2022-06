Erst Ende Mai hat der Ministerrat der grün-schwarzen Landesregierung die Eckpunkte für den Doppelhaushalt 2023/24 beschlossen. Nun, drei Wochen später, muss sich das Land bereits auf Mindereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe pro Jahr einstellen.

Denn die Ampelkoalition in Berlin bereitet gerade eine Verlängerung der reduzierten Mehrwertsteuer für die Gastronomie vor. Infolge der Corona-Krise hatte die Bundespolitik beschlossen, bis Ende 2022 servierte Speisen statt mit 19 nur noch mit sieben Prozent zu besteuern.

Ein Zurück zur alten Steuerhöhe gilt in Berlin angesichts der ohnehin hohen Preissteigerungen inzwischen aber als nicht mehr opportun. Die Absenkung soll daher dauerhaft verlängert werden. Die entsprechenden Details werden zwischen den Koalitionspartnern in Berlin derzeit beraten.

Spielräume werden noch geringer

Nach ersten Berechnungen des Stuttgarter Finanzministeriums würde die Verlängerung der Reduzierung für das Land Mindereinnahmen in Höhe von 250 bis 300 Millionen Euro pro Jahr bedeuten – und damit die ohnehin geringen Spielräume weiter verringern.

In den Eckpunkten ist zwar bereits ein Puffer zur Vorsorge für etwaige Steuermindereinnahmen oder Steuerrechtsänderungen in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro pro Haushaltsjahr einkalkuliert. Dieser Risikotopf wäre mit der Verlängerung der reduzierten Mehrwertsteuer für die Gastronomie aber bereits sehr früh voll ausgeschöpft.

Der Puffer für mögliche Investitionen wird damit absehbar noch kleiner. Der Korridor für Mehrausgaben pro Jahr ist mit 445 Millionen Euro pro Jahr ohnehin gering – zumal die Ministerien das Gros davon, nämlich 300 Millionen Euro pro Jahr, durch Einsparungen an anderen Stellen selbst erbringen sollen.

Haushälter der Landesregierung und kommunale Landesverbände suchen gemeinsame Lösung

Mit Sorge verfolgen die Kommunen die Entwicklung. Sie sind bereits im vergangenen Jahr mit einem umfangreichen, auf ein Volumen von 1,4 Milliarden Euro taxierten Forderungskatalog beim Land vorstellig geworden. Städte-, Gemeinde- und Landkreistag haben sich damals aber in wesentlichen Punkten wie der Digitalisierung der Schulen, dem Klimaschutzfonds für Kommunen oder einer besseren Krankenhausfinanzierung auf den nun anstehenden Doppelhaushalt vertrösten lassen.

Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen haben die Ausgangslage in der Zwischenzeit indes dramatisch verschlechtert. Die Voraussetzungen für eine einvernehmliche Lösung standen daher schon besser. Am 22. Juni wollen die obersten Haushälter der Landesregierung unter der Regie von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) und die Spitzen der drei Kommunalen Landesverbände in einer gemeinsamen Sitzung dennoch versuchen, sich auf die wichtigsten Finanzfragen für die Jahre 2023 und 2024 zu einigen.