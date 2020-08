Auszeit am Schluchsee - Familientage im Hotel „Vier Jahreszeiten” zu gewinnen

Rätselfüchse können beim BNN-Sommerrätsel jede Woche attraktive Preise gewinnen. Der Hauptpreis der dritten Rätselwoche ist ein Aufenthalt im Hotel Vierjahreszeiten am Schluchsee.

Das Hotel „Vier Jahreszeiten“ am Schluchsee ist beides zugleich: komfortables Wellnesshotel und Familienhotel. Der Gewinner oder die Gewinnerin unseres Wochenpreises darf mit Partner und einem Kind bis 15 Jahre eine Auszeit in der großzügigen Hotelanlage genießen. Zwei Übernachtungen und Halbpension sind im Gewinn inbegriffen.

Das Hotel „Vier Jahreszeiten“ liegt inmitten des Naturparks Südschwarzwald auf einer Höhe von 1.000 Metern. Die hauseigene Wellness-Abteilung mit Pools und Saunalandschaft ist 4.000 Quadratmeter groß. Ayurveda-Behandlungen gehören zu den Spezialitäten dort. Drei hauseigene Restaurants stehen für kulinarische Vielfalt.

Programm für Kinder

Ganz auf Familien eingestellt ist das Hotel auch. An Wochenenden und in den Ferien gibt es ein breites Angebot an Sport, Spiel und Spaß für den Nachwuchs vom Kindergarten- bis zum Teenageralter. Naturausflüge, Tischtennis- und Fußballturniere, Spritzstunden im Schwimmbad, Klettern, Tanzen, Basteln und Singen gehören zum Animationsprogramm – und Tretbootfahren auf dem Schluchsee.

Die Eltern können sich im Wellness-Bereich entspannen, während der Nachwuchs sich mit Gleichaltrigen austobt. Ein kindgerechtes Ausflugsziel liegt in der Nähe des Hotels: der „Spaß-Park-Hochschwarzwald“.

Es lohnen sich auch Ausflüge zu Naturschönheiten des Schwarzwaldes: Deutschlands größter Canyon, die Wutachschlucht mit ihren Steilwänden und tosenden Wasserfällen, liegt ganz in der Nähe, ebenso der Titisee und der Feldberg, der höchste Berg im Südwesten.

Badischer Geschenkkorb

Einen Geschenkkorb voller kulinarischer Leckereien aus Baden verlosen wir außerdem unter den richtigen Einsendungen. Enthalten sind hausgemachte Teigwaren, Spirituosen, Vinaigrette, Senf- und Meerrettich-Spezialitäten sowie ein hochwertiges Holzvesperbrett.

Wanderführer und Zoobuch

Zu gewinnen gibt es auch Bücher aus unserem BNN-Shop. Zahlreiche Anregungen für Ferienausflüge enthält das Wanderbuch „Zwischen Geschichte und Natur. 40 abwechslungsreiche BNN-Wandertipps für den Schwarzwald, den Kraichgau, die Pfalz und das Elsass“.

Lust auf einen Ausflug in den Tier- und Stadtgarten macht das Buch „Der Karlsruher Zoo. Bilder und Geschichten aus dem Stadtgarten“.

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir jeweils drei Exemplare der Bücher.