Auto rast Böschung herab: Fahrer verschwunden

Ein Auto ist in einem Waldstück in Waldshut-Tiengen von der Straße abgekommen und rund 40 Meter eine Böschung hinuntergerast. Obwohl am Wagen ein Totalschaden entstand, fehlte vom Fahrer zunächst jede Spur.

Erst später meldete der Besitzer sein Auto als gestohlen. Die Polizei geht der Aussage zur Zeit nach, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Hinweise auf einen Diebstahl hätten sich zunächst nicht ergeben. Es werde geprüft, ob es sich tatsächlich um eine Straftat oder um einen Täuschungsversuch handle.

Der Wagen war am Samstagabend nach Einschätzung der Polizei wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen. Ob sich der Unfallverursacher verletzt hatte, war zunächst unklar.