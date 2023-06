Auto überschlägt sich auf L 348 bei Altensteig

Ein 51-Jähriger hat sich am Dienstag mit seinem Auto überschlagen. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Auto herausschneiden.

Ein 51-Jähriger hat sich am Dienstagmorgen auf der Landstraße 348 Verletzungen zugezogen, nachdem er sich mit seinem Auto überschlagen hat.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Mann gegen 7 Uhr die Landstraße zwischen Wart und Altensteig. Auf Höhe des Waldschwimmbades kam er in einer Linkskurve aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Auto und blieb anschließend auf der Seite in einer Böschung liegen.

Rettungskräfte der Feuerwehr mussten den 51-Jährigen aus seinem Auto herausschneiden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird noch ermittelt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.