Autobahn 6 wegen Holzteilen vorübergehend gesperrt

Mehrere Fahrzeuge sind am Mittwochmorgen auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn beschädigt worden. Die Strecke war vorübergehend gesperrt.

Ein Fahrzeug hat am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr auf der Autobahn 6 in der Nähe von Mannheim bei einem Autobahnparkplatz, in Fahrtrichtung Heilbronn Holzteile verloren. Wie die Polizei mitteilte, wurde die A6 vorübergehend gesperrt.

Höhe des Schadens noch unklar

Mehrere Autos fuhren im Anschluss über die herumliegenden Teile. Die Holzstücke wurden dabei zerkleinert und über die Fahrspuren verteilt. Wer sie verloren hatte, war zunächst unklar. Die Fahrzeuge, die darübergefahren waren, wurden beschädigt. Die Höhe des Schadens sei noch unklar. Nach der Reinigung wurde die Strecke drei Stunden später wieder freigegeben.