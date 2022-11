Autobahn 81 im Bereich Dreieck Leonberg nach Fahrzeugbrand gesperrt

Ein Fahrzeug ist auf der A 81 beim Engelbergtunnel in Brand geraten. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Süden für eine Stunde.

Nach dem Brand eines Wagens hat die Polizei die Autobahn 81 im Bereich Dreieck Leonberg in der Nacht zum Mittwoch in südlicher Richtung für knapp eine Stunde gesperrt. Das Auto geriet während der Fahrt auf Höhe des Engelbergtunnels kurz nach Mitternacht in Brand, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Die drei Insassen im Alter von 31 bis 50 Jahren hätten den Wagen rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abstellen und das Fahrzeug verlassen können. Sie blieben unverletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge hatte ein technischer Defekt im Motorraum den Brandausbruch ausgelöst.