Autofahrer im Kreis Esslingen wegen Mordversuchs festgenommen

Noch ist unklar, aus welchem Motiv ein 25-Jähriger in Altbach im Kreis Esslingen beschleunigte und ungebremst in eine Personengruppe raste. Bei dem Vorfall wurden eine Frau und ein Kind schwer verletzt.

In Personengruppe gerast

Ein Autofahrer, der mit seinem Wagen auf eine Personengruppe zugerast sein soll und dabei eine Frau und ein Kleinkind schwer verletzt hat, steht unter dem Verdacht des versuchten Mordes. Gegen den Mann seien nach dem Vorfall am Montag in Altbach (Kreis Esslingen) Ermittlungen wegen des Verdachts des dreifachen versuchten Mordes aufgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 25 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mit Wagen überrollt und mitgeschleift

Der Verdächtige soll mit seinem Auto beschleunigt und ungebremst auf zwei Fußgängerinnen und einen kleinen Jungen zugerast sein, die sich auf einem Gehweg befanden. Eine der Frauen konnte zur Seite springen. Die zweite Frau stürzte zu Boden. Der Autofahrer soll zurückgesetzt, sie erneut überrollt und mit seinem Wagen mitgeschleift haben. Die Feuerwehr musste sie unter dem Fahrzeug befreien. Den Angaben nach befand sich die Frau am Dienstag außer Lebensgefahr. Der Junge wurde von dem Auto erfasst, zur Seite geschleudert und verletzte sich schwer. Das Motiv war zunächst unklar.