Autofahrer missachtet Bahnschranke: Unfall mit S-Bahn

Ein Autofahrer wurde in Meckesheim von einer S-Bahn erfasst, als er eine Bahnschranke umfuhr. Der Aufprall schleuderte den Wagen mehrere Meter weit.

Ein Autofahrer ist in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Wagen von einer S-Bahn erfasst worden, nachdem er laut Polizei absichtlich eine geschlossene Bahnschranke umfahren hatte. Sein Wagen wurde durch den Aufprall mehrere Meter weit weggeschleudert.

Autofahrer wurde leicht verletzt

Der Autofahrer sei nach dem Unfall am Montagmorgen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. In der S-Bahn, in der sich 120 Passagiere befanden, habe eine 28-jährige Frau einen Schock erlitten. Die Bahn, die den Wagen erfasst hatte, konnte nach Angaben der Deutschen Bahn mit zwei Stunden Verspätung weiterfahren.