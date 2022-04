Autofahrer mit 3,4 Promille und ohne Führerschein in Ebhausen erwischt

Ein Autofahrer ist am Montagabend stark alkoholisiert in Ebhausen unterwegs gewesen. Eine Augenzeugin hatte den Fahrer beobachtet und verständigte die Polizei.

Die Polizei hat am Montagabend in Ebhausen einen 40-jährigen Autofahrer mit 3,4 Promille an der Weiterfahrt gehindert.

Wie die Beamten mitteilten, befuhr der Mann gegen 18.15 Uhr eine Tankstelle in der Nagolder Straße. Nachdem er sein Auto geparkt hatte, kaufte er sich Spirituosen und trank diese vor Ort.

Eine Zeugin beobachtete das Szenario und verständigte daraufhin die Polizei.

Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die anschließende Polizeikontrolle ergab, dass der 40-Jährige keinen Führerschein besitzt und mit über 3,4 Promille alkoholisiert war. Er musste sein Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben.

Der Autofahrer muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.