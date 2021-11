Aktionstag gegen Gewalt

Autorin schreibt über Frauenmorde: „Die Trennung ist der gefährlichste Moment“

Julia Cruschwitz hat ein Buch über Frauenmorde geschrieben. Es erscheint am Internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. Statistisch gesehen wird jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.