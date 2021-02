TV-Show

„Bachelor“-Kandidatin verliebt sich in Shuttle-Fahrer

Sie kam für den „Bachelor“ - und geht nun mit dem Fahrer: Eine Kandidatin in der RTL-Flirtshow „Der Bachelor“ hat sich unverhofft in einen Mitarbeiter der Fernsehproduktion verliebt. Der Glückliche heißt Willy und leistete Dienste als Fahrer eines Shuttles, wie RTL am Mittwoch bestätigte.