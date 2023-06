In ein Lagerraum in Bad Liebenzell ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Die Täter sind bislang unbekannt, weshalb die Polizei um Hinweise bittet.

Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Sonntagabend in einen Lagerraum im Wohngebiet Monbachtal in Bad Liebenzell eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen 18 und 19 Uhr gewaltsam Zutritt in das Lagerhaus und entwendeten Werkzeug in Höhe von über 1.000 Euro.