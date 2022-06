Nach dem aktuellen Corona-Bericht des Landesgesundheitsamts (LGA) sind 8,2 Millionen Menschen im Land grundimmunisiert, 7,1 Millionen haben eine Auffrischungsimpfung bekommen. 3,6 Millionen Menschen gelten als genesen. Erfasst sind die Zahlen auch nach Stadt- und Landkreisen. Baden-Baden ist mit einer Vollimmunisierungsquote mit 85 Prozent landesweit Spitzenreiter. Im Landesdurchschnitt sind es 74,4 Prozent, in Rastatt 72 Prozent und im Landkreis Karlsruhe 74 Prozent und in Karlsruhe Stadt knapp 73 Prozent. Die LGA-Zahlen stammen allerdings von Mitte Juni, weil der Fortschritt bei den Impfungen inzwischen so gering ist, dass die Erfassung nicht mehr tagesscharf stattfindet.