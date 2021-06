Baden-Baden profitiert bis heute von der Landesgartenschau 1981

Von wegen nur Blumen, Sträucher und Bäume – eine Landesgartenschau ist weit mehr als eine „grüne Ausstellung“. Für die ausrichtenden Städte ist sie in der Regel eine willkommene Gelegenheit, um mit Landeszuschüssen wichtige Infrastruktur-Projekte anzustoßen, die städtebauliche Entwicklung voranzutreiben und damit Weichen für die Zukunft zu stellen.

Baden-Baden ist dafür ein Paradebeispiel. Die Landesgartenschau 1981 erweist sich für die Stadt an der Oos im Nachhinein als wahrer Glücksfall. Von vielen der damals geschaffenen Strukturen profitiert sie bis heute.

Ein Jahr nach dem Auftakt in Ulm ist Baden-Baden als zweite Stadt in Baden-Württemberg an der Reihe. Rund eine halbe Million Menschen besuchen vom 10. April bis 25. Oktober das 22 Hektar große Gelände, das sich wie ein Hufeisen um die Innenstadt legt.