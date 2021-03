Baden-Badener Oberbürgermeisterin Mergen fordert in Offenem Brief Erneuerung ihrer CDU

In einem Offenen Brief kritisiert die Baden-Badener Bürgermeisterin Margret Mergen den Zustand ihrer Partei. Zusammen mit Parteikollegen fordert sie eine inhaltliche und personelle Erneuerung.

Derzeit laufen die Gespräche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit möglichen Koalitionspartnern aus CDU, SPD und FDP. Wird es eine erneute Auflage aus Grün-Schwarz? Oder doch eher eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP? Das ist noch vollkommen offen, betonte Kretschmann am Dienstag.

Mit einem offenen Brief machte Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) jedenfalls deutlich, welche Präferenz sie hat. Damit wolle sie das Engagement von CDU-Landeschef Thomas Strobl für eine erneute grün-schwarze Koalition unterstützen, erklärte Mergen.

Offener Brief geht auch auf Masken- und Aserbaidschan-Affäre ein

In dem offenen Brief fordert Mergen zusammen mit dem Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp und mit Oberbürgermeister Ulrich Burchardt aus Konstanz die inhaltliche und personelle Erneuerung ihrer Partei. „Was sie vermittelt, geht an dem heutigen Lebensgefühl und den Bedürfnissen der Menschen in unserem Land, vor allem in den Städten, vorbei“, heißt es in dem Brief über die CDU.

„Mandatsträger, die sich die Taschen vollmachen“, brauche es nicht mehr in der Partei, heißt es mit Bezug auf die jüngste Affairen um Maskendeals und Zahlungen aus Aserbaidschan. Dafür fordert Mergen „mehr Frauen in den Parteigremien und in den Parlamenten“. Sie hält mit ihren Parteifreunden fest: „Wir müssen jünger und vielfältiger werden.“