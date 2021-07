Energiesparende Knastgebäude

Baden-Württemberg baut Gefängnisse aus

Um mehr Platz für Gefangene zu schaffen, baut das Land neue Haftgebäude an gleich mehreren Standorten. In den Justizvollzugsanstalten in Ravensburg, Schwäbisch Hall und in Heimsheim im Enzkreis sollen neue Gebäude mit je bis zu 120 Haftplätzen entstehen, teilte das Finanzministerium am Freitag mit.