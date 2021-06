Impfstoff bleibt begrenzt

Baden-Württemberg hebt ab Montag Priorisierung in den Impfzentren auf

In den Impfzentren des Landes kann sich ab kommender Woche jeder gegen Corona impfen lassen. Baden-Württemberg hebt die bisherige Impfpriorisierung ab dem 7. Juni auch in den Impfzentren auf, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Stuttgart bekanntgab.