Baden-Württemberg bereitet sich auf die Ankunft weiterer afghanischer Ortskräfte der Bundeswehr und Mitarbeiter deutscher sowie anderer Institutionen vor – und bindet Städte und Kreise mit ein.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat ebenso wie die Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) ausdrücklich die Bereitschaft zur Aufnahme erklärt. Zuständig ist das Ministerium für Justiz und Migration.

In einem Brief an Städte und Kreise, der am Mittwoch verschickt wurde und der unserer Redaktion vorliegt, informiert Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) über die Sachlage.