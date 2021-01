Noch nie haben so viele Menschen im Südwesten gelebt: Die Zahl der Einwohner hat zum Jahresende einen neuen Höchststand erreicht. Ob das an der Geburtenrate liegt, ist fraglich, denn die ist gesunken.

Seit der Gründung des Bundeslandes im Jahr 1952 war die Bevölkerung in Baden-Württemberg noch nie so hoch wie zum Jahresende 2020. Die Zahl der Einwohner stieg mit 11,104 Millionen auf einen Höchststand, das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Allerdings sinke der Zuwachs seit Jahren. Mit einem Plus von nur 4.000 Menschen war er so niedrig wie seit 2009 nicht mehr.

Neben der Altersstruktur der Bevölkerung dürfte nach Einschätzung des Statistischen Landesamtes auch die Corona-Pandemie dafür ausschlaggebend sein. Im Vergleich zum Vorjahr starben 2020 rund 4.000 Menschen mehr im Südwesten. Insgesamt gab es rund 115.000 Todesfälle. Gleichzeitig ging die Zahl der Geburten zurück. Rund 108.000 Babys kamen im vergangenen Jahr im Südwesten zur Welt, etwa 1.000 weniger als im Jahr zuvor.