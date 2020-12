Ab 15. Januar werden die Kreisimpfzentren in Betrieb gehen. Sie befinden sich im Landkreis Karlsruhe in der EGO Halle 4 in Sulzfeld und im Praktiker-Baumarkt in Bruchsal. Die Stadt Karlsruhe hat dafür die Schwarzwaldhalle vorgesehen. Der Enzkreis hat ein Kreisimpfzentrum in der Appenbergsporthalle (Mönsheim). Pforzheim hat ein Zentrum in der St. Maur-Eissporthalle eingerichtet. Im Landkreis Rastatt wird bald in der Bühler Schwarzwaldhalle geimpft, und in Baden-Baden im Kurhaus. Die Kreisimpfzentren sind aktuell bis Juni 2021 eingeplant.