Wegen der etwas milderen Omikron-Variante ist das Gesundheitssystem nicht mehr so stark belastet wie bei Delta. Deshalb passt das Land sein Stufensystem an und setzt seine Grenzwerte nach oben. Der Wert für die Hospitalisierungsinzidenz, ab dem die sogenannte Alarmstufe gilt, wird von 3 auf 15 angehoben. Gleichzeitig müssen für die Alarmstufe mindestens 390 Covid-Patienten auf Intensivstation liegen.

Die Zahl der Corona-Infizierten, die in einer Woche und pro 100 000 Einwohner auf eine Normalstation in eine Klinik kamen, lag zuletzt bei knapp 8. Auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg wurden 288 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt. Damit rutscht das Land ab Mittwoch von der Alarmstufe I automatisch in die Warnstufe. Diese gilt nun, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 4 erreicht oder wen 250 Covid-Patienten auf Intensivstation liegen.

Sollte die Belastung der Krankenhäuser wieder zunehmen und die Grenzwerte überschritten werden, dann tritt wieder die Alarmstufe mit ihren 2G-Regeln in Kraft. Die Alarmstufe II, die höchste Eskalationsstufe, wurde ganz abgeschafft. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere Maßnahmen greifen“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Man gehe von einer Stagnation der Situation auf den Intensivstationen aus. Zudem habe man ab dem 24. Februar keine rechtliche Grundlage mehr für eine solche Stufe.