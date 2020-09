Länderübergreifender Kontrolltag

Baden-Württemberg macht beim Fahndungs- und Sicherheitstag mit

Am dritten länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag macht auch Baden-Württemberg mit. Am Freitag soll eine verstärkte Polizeipräsenz an öffentlichen Plätzen und Brennpunkten gezeigt werden, um so den Druck auf Kriminelle zu erhöhen.