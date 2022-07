Waffen

Baden-Württemberg macht Weg frei für messerfreie Zonen

Die Landesregierung macht den Weg frei für Waffenverbotszonen in den Kommunen in Baden-Württemberg. Das Kabinett hat am Dienstag mehrere Verordnungen zur Anhörung freigegeben, die den Kommunen die Einrichtung solcher Zonen ermöglichen sollen, wie die dpa in Stuttgart erfuhr.