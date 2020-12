Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will die bilateralen Beziehungen mit Großbritannien neu ordnen. Hierzu soll im kommenden Jahr eine neue Repräsentanz in London entstehen. Die Beziehungen zum Königreich sollte das Land ihm nach mehr denn je pflegen und ausbauen.

Nach dem Brexit will auch Baden-Württemberg seine bilateralen Beziehungen zum Vereinigten Königreich neu ordnen. Ziel sei es, 2021 eine neue Repräsentanz des Landes in London zu eröffnen, teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart mit. Das Land bedauere den Austritt des Vereinigen Königreichs aus der EU sehr, sagte der Grünen-Politiker.

Dennoch gilt für uns, dass die Türe immer offen gehalten werden soll Winfried Kretschmann

Baden-Württemberg sei eng mit Großbritannien verbunden - in der Wirtschaft und im Handel, in der Forschungszusammenarbeit, in der Zivilgesellschaft und mit zahlreichen Städtepartnerschaften. „Diese Beziehungen gilt es jetzt mehr denn je zu pflegen und auszubauen.“

Für die geplante Repräsentanz seien im Nachtragshaushalt bereits 300 000 Euro hinterlegt. Inhaltlich soll es vor allem um die Wirtschafts- und Innovationsbeziehungen, das Standortmarketing und die Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft gehen.