Kampf gegen die vierte Welle

Baden-Württemberg plant schärfere Corona-Regeln ab Mittwoch

Baden-Württemberg will im Kampf gegen Corona von Mittwoch an vielerorts 2G plus und in Hotspots ab einem bestimmten Grenzwert Ausgangsbeschränkungen möglich machen. Die neue Corona-Verordnung mit der Alarmstufe II soll am Dienstag verkündet werden.