Absatzprobleme in Pandemie

Baden-Württemberg: Schweinebestand geht weiter zurück

Der Schweinebestand in Baden-Württemberg hat einen Tiefpunkt erreicht. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, wurden zum Stichtag 3. November rund 1,46 Millionen Schweine in den Ställen gezählt. Ein ähnlich niedriger Stand sei zuletzt Anfang der 50er Jahre zu verzeichnen gewesen.