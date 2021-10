Suche nach Fachkräften

Baden-Württemberg stellt Imagekampagne „Willkommen in The Länd“ vor

Baden-Württemberg sucht Fachkräfte. Die zu finden, ist gar nicht so einfach. Die Imagekampagne „Willkommen in The Länd“ soll helfen. An diesem Freitag wird sie in Stuttgart vorgestellt.