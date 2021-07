Baden-Württemberg übertrifft Klimaschutzziel

Zumindest die Umwelt konnte im vergangenen Jahr kurz durchatmen: Während der Corona-Pandemie gingen die Treibhausgas-Emissionen weltweit zurück - auch in Baden-Württemberg. So konnte das Land sogar sein Klimaschutzziel für das vergangene Jahr übertreffen.

Das Land Baden-Württemberg übertrifft nach Schätzung des Statistischen Landesamts das Klimaschutzziel für 2020. So sei der Ausstoß klimaschädlicher Stoffe mit einem Minus von vier Prozent deutlich stärker gesunken als 2019, teilte das Landesamt am Mittwoch mit. Mit Beschluss des Klimaschutzgesetzes im Jahr 2013 habe Baden-Württemberg sich das Ziel gesetzt, klimaschädliche Emissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um mindestens 25 Prozent zu reduzieren. „Dieses Ziel hat das Land im Jahr 2020 erreicht und sogar übertroffen“, stellten die Statistiker fest.

Deutlicher Corona-Effekt

Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) nannte diese Entwicklung in Stuttgart einen „schönen Erfolg“. Nun müsse es aber darum gehen, den CO 2 -Ausstoß dauerhaft zu senken. Daher habe die Landesregierung in der Novelle des Klimaschutzgesetzes auch beschlossen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Das überarbeitete Gesetz soll am Donnerstag in den Landtag eingebracht werden. Darin spiele unter anderem die Photovoltaik-Pflicht für neue Wohngebäude und bei grundlegenden Dachsanierungen eine wichtige Rolle, wie Walker hervorhob.