Betriebsärzte impfen weiter Angestellte

Baden-württembergische Unternehmen verstärken Impfangebote

Die großen baden-württembergischen Unternehmen weiten die Corona-Impfangebote für ihre Belegschaften aus. Schon in der Vergangenheit wurden viele Beschäftigte an der Arbeitsstelle geimpft. Nun steht die Booster-Impfung an.