Baden-Württembergs CDU steht vor einem Generationswechsel

Nach der dritten verlorenen Landtagswahl steht Baden-Württembergs CDU vor schweren Zeiten. Egal ob die Christdemokraten nun in die Opposition müssen oder weiter als Juniorpartner der Grünen mitregieren dürfen: An einer klaren personellen Erneuerung führt kein Weg vorbei. Das ist innerhalb des einst äußerst macht- und selbstbewussten Landesverbands allen klar. Die offene Frage ist nur, wer welchen Posten verlieren wird und wer die Südwest-CDU künftig prägen soll.

Ein Name, der vor der Wahlschlappe am Sonntag häufiger fiel, ist der von Manuel Hagel. Parteichef Thomas Strobl machte ihn 2016 zu seinem Generalsekretär. Hagel war damals erst 28 Jahre alt und frisch in den Landtag gewählt worden. In seinem Heimatwahlkreis Ehingen erzielte er damals das beste Ergebnis aller CDU-Kandidaten. Auch diesmal wurde er mit 35,9 Prozent zum Stimmenkönig der CDU-Fraktion.