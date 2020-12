Impfzentren ab 15. Dezember bereit

Baden-Württembergs Landesregierung rechnet mit Impfstoff nach Weihnachten

Obwohl die geplanten Impfzentren in Baden-Württemberg bereits ab 15. Dezember einsatzbereit sein sollen, rechnet die Landesregierung nicht damit, den Impfstoff vor Weihnachten zu erhalten. Die Signale für die erste Lieferung des Bundes gehen in Richtung Ende des Monats, so eine Sprecherin am Donnerstag.