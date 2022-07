Bahnkunden in Karlsruhe und Pforzheim weiter von Störung in Stuttgart betroffen

Ein Oberleitungsschaden in Stuttgart sorgt seit dem Wochenende für Einschränkungen im Bahnhverkehr - auch in Karlsruhe und Pforzheim. So können Reisende ausweichen.

Fahrgäste müssen sich am Stuttgarter Hauptbahnhof weiterhin auf einen eingeschränkten Bahnverkehr einstellen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn bezeichnete die Lage am Montagmorgen als stabil.

Dennoch müssen Reisende bis mindestens Donnerstag mit Ausfällen, Verzögerungen und Umleitungen im Nah- und Fernverkehr rechnen. Die S-Bahnen fahren im Halbstundentakt. Der Konzern arbeite rund um die Uhr an den Reparaturen, hieß es.

Informationen für Reisende Reisende sollten sich über www.bahn.de/reiseauskunft, im DB Navigator oder telefonisch unter der Rufnummer (030 2970) informieren.

Die Behinderungen am Stuttgarter Hauptbahnhof haben auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Karlsruhe und Pforzheim. Wie eine Sprecherin der Bahn gegenüber unserer Redaktion sagte, werden die zwischen Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Ulm verkehrenden EC- und IC-Züge mit Zwischenhalt am Stuttgarter Hauptbahnhof umgeleitet. Sie halten nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof, sondern in Esslingen.

Die auf der Strecke zwischen Nürnberg, Stuttgart und Karlsruhe verkehrenden IC-Züge werden über Ludwigsburg umgeleitet, auch sie halten nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof. Die ICE- und TGV-Züge auf der Route Stuttgart–Straßburg–Paris fallen zwischen Stuttgart und Karlsruhe aus.

Mit Umstieg in Mannheim oder einer Regionalbahn nach Karlsruhe

Zugreisende können Karlsruhe von Stuttgart aus mit Fernverkehrszügen mit Umstieg in Mannheim (Hbf) sowie mit den Regionalverkehrszügen der Linie IRE 1 erreichen. Mit dieser Regionalverbindung wird auch Pforzheim vom Stuttgarter Hauptbahnhof aus angefahren.

Am Samstag hatte der Bahnverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof stundenlang stillgestanden. Grund dafür war nach Angaben der Bahn ein Kurzschluss in einer Oberleitung, der zahlreiche Teile der Leit- und Sicherungstechnik wie Signale und Weichenantriebe beschädigte. Seit Samstagnachmittag fahren nach und nach wieder mehr Nah- und Fernverkehrszüge über den Hauptbahnhof.